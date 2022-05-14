Elbistan'da arıcılık kursu sona erdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde açılan arıcılık kursu, uygulama eğitimi ile sona erdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı arıcılık kursuna 25 kişi katıldı. 88 saatlik kursta, arı üretimi, arı hastalıkları, bal üretimi, kovan bakımı, kışlatma, arı besleme konularında teorik eğitim verildi. Kursiyerler, teorik eğitimin ardından sahada uygulama eğitimine tabi tutuldu. Burada, teoriyi uygulamaya yansıtma şansını yakalayan 24 kursiyer, başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.

Uygulama eğitimi sonrasında değerlendirme yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, kentteki arıcıların bilinçli ve modern teknikler ışığında üretim yapmalarını amaçladıklarını söyledi.

Çiftçilerin ve üreticilerin bilinçlendirilmesi yönündeki benzer kurs ve etkinliklerin sayısını daha da artıracaklarını ifade eden Çitil, “Arıcılık kursumuza 30 kişi başvurmuştu. 25’i kursumuzu başarıyla tamamladı. İlçemizin bu yöndeki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu kurslarımızla arıcı sayımız artmakta, buna bağlı olarak da bal üretimi artmaktadır. Kursu başarıyla tamamlayarak arıcılık faaliyeti gösterecek vatandaşlarımıza bereketli, kazançlı üretim yapmalarını diliyorum. Üreticilerimizin tarımsal konularda talepleri olması halinde Halk Eğitim Merkezi ile birlikte kurs ve eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış da, genel ve mesleki kurslarla birlikte bitkisel ve hayvansal üretim konularında kurs açtıklarını söyledi.

Kursiyerlerin hem teorik hem de pratik eğitim aldığını hatırlatan Alış, “88 saatlik kursumuzun teorik kısmında arı üretimi, arı hastalıkları, bal üretimi, kovan bakımı, kışlatma, arı besleme konularında eğitim alan kursiyerlerimiz; öğrendiklerini uygulama imkanı da buldu. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimize MEB onaylı sertifika vereceğiz. Kursumuzda eğitim gören kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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