Park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp takla atan araçtaki bir kişi yaralandı.

Kaza, Vatan Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Caddesi yönüne seyir halinde olan İbrahim E. yönetimindeki 16 ASK 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 46 ABM 757 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Burak F. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından aracın yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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