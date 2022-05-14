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Kahramanmaraş'ta çocuk korosu seçmeleri yapıldı

İHA

Kahramanmaraş'ta çocuk korosu seçmeleri yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Türk müziğini araştırmak, öğretmek ve yaygınlaştırmak için kurulacak olan çocuk korosunun seçmeleri yapıldı.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seçmelerde adaylar seslendirdikleri eserlerle koroya girebilmek için mücadele etti.
Jüri üyeleri seçmelerde adayları ritim, tonlama, teknik ve stil özelliklerine uygunluk gibi kriterlere göre değerlendirdi. Çocuklar şarkılarını seslendirirken ebeveynleri de alkışlarıyla destek oldu.
Sanatçı Hatice Gökçeli ve Furkan Pehlivan’ın jüri üyeliğini yaptığı seçmelerde başarılı olan adaylar Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu’na girmeye hak kazandı.

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