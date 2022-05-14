Kahramanmaraş'ta doğa baharla birlikte canlandı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta uzun ve soğuk geçen kışın ardından baharla birlikte doğa canlandı.

Kahramanmaraş'ta il ve ilçeleri gezerek doğa fotoğrafları çeken ve kentin tanıtımına katkı sağladığını söyleyen fotoğrafçı Baki Özdoğan, "Bahar ile birlikte ortaya çok güzel manzaralar çıktı. Birçok canlının bulunduğu fotoğraflar çektim. Bu güzellikleri fotoğraflarken insan huzur buluyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.