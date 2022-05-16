Andırın'da kartpostallık manzara

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Kahramanmaraş’ta Kesik Barajı Çınargeçidi eşsiz doğası ve manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Andırın ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Kesik Barajı Çınargeçidi doğal güzellikleri ve serin havasıyla doğa severlerin ilgisini çekiyor. Doğaseverler, "Burada harika manzaralar var ve görselliği ile kendine hayran bırakıyor" dedi.

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