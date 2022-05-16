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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşireler stres attı

İHA

Hemşireler stres attı

Kahramanmaraş’ta Özel Sular Akademi ve Sular Vatan hastanelerinin hemşireleri düzenlenen gecede stres attı.
Kahramanmaraş’ta Hemşireler Günü nedeniyle bir kafede buluşan sağlık çalışanları, hazırlanan pastayı kesti. Daha sonra müziğe eşlik eden hemşireler gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
Programda konuşan Özel Sular Vatan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Durna, “Hemşireler Gününü kutlamak üzere Sular Sağlık Grubu olarak bu güzel akşamda bir araya geldik. Bilindiği gibi 2 yıldır pandemiden dolayı kapsamlı bir kutlama yapılamıyordu gece gündüz yoğun bir şekilde çalışan hemşirelerimiz için bugün böyle bir eğlence tertipledik bu anlamda yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarının tamamında olduğu gibi hemşirelerimiz de çok özverili çalışmaktadırlar ve bu anlamda sağlık neferlerinin en önde gidenleridir” dedi.
Sular Akademi Hastanesi Başhemşiresi Ülkü Günay Yanar ve Özel Sular Vatan Hastanesi Başhemşiresi Emine Çokaklı ise tüm hemşirelerin gününü kutlayarak organizasyon için yönetime teşekkür ettiler.

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