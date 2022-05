Yumurtlama dönemindeki balıkları korumak için gece-gündüz nöbetteler Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’nda tırıvırı denilen ağ ve olta ile balık avlanılmasına göz yummazken, Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş da gönüllü olarak ‘yumurta nöbeti’ tutuyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki akarsularda yaşayan balıkların yumurtlama dönemi, su altı ve üstü kameraları tarafından anbean görüntülenirken; yetkililer ve doğaseverler de balıkların yasadışı avlanmaması için yoğun çaba harcıyor.

Elbistan’daki iç sularda yaşan balık türleri, yumurtlama döneminde bulunuyor. Balık popülasyonunu korumak amacıyla iç sularda her yıl bu zamanlarda avlanma yasağı uygulanıyor. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri, yıl boyunca yaptıkları denetimleri balıkların en hassas dönemi olarak kabul edilen yumurtlama mevsiminde daha da sıklaştırıyor.

Ekiplerin yaptıkları son denetimde; ortaya çıkan manzara durumunun vahametini gözler önüne serdi. Ceyhan Nehri ve Söğütlü Çayı’nın birçok noktasında adım başı tırıvırı ve ağ bulan ekipler, kaçak avcılık yaparken tespit ettikleri şahıslar hakkında tutanak tutarak; avlanan balık miktarı doğrultusunda da idari para cezası kesti. Ayrıca, satışı ve kullanılması yasak olan tırıvırı adlı ağ satan bir işyerine de 7 bin lira idari para cezası uygulandı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, bizzat katıldığı denetimler sonrasında yaptığı değerlendirmede, vatandaşlardan av yasaklarına uymalarını istedi.

Özellikle yumurtlama döneminde avlanan her balığın, gelecek nesli tehlikeye düşürdüğünü belirten Çitil, akarsularda 2025 yılına kadar her türlü balık avının yasak olduğunu hatırlattı. Çitil, baraj ve göllerdeki yasağın da 1 Nisan1 Temmuz tarihleri arasını kapsadığını dile getirdi.

Balıkların yumurtladığı Ceyhan Nehri kıyısında bahçesi bulunan Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş ise, yasadışı avcılığa tepki gösterdi.

Bu dönemde yapılan avcılığın; balıkların neslini tehlikeye attığını dile getiren Akbaş, “Ceyhan Nehri’nde yaşayan balıkların üreme dönemi, Nisan 15 ile Haziran ayının 15’ine kadar sürüyor. Balıklar, yer yer akıntının tersine yüzerek yumurtlamak için uygun yer arıyor. Özellikle bu dönemde balıkların avlanmaması büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli şekilde hareket etmelerini istiyoruz. Yumurtlama dönemi olduğunu bilerek ya da bilmeyerek balık avlayan insanlarımız var. Bu konuda halk olarak elimizden geleni yapmalıyız. Biz burada bahçemiz olduğu için koruyoruz. Diğer yerlerde de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yapıyor. Denetimlerin devam etmesi ve halkımızın da çabası ile bu güzellikleri koruyup gelecek nesillere aktarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Balıkların, nehrin süsü olduğunu vurgulayan Akbaş, “Ceyhan Nehri’nde sarı balık çoğunlukta olmak üzere; sazan ve ağca dediğimiz küçük balıklar yaşıyor. Bu balıkları, Ceyhan Nehri’nin süsü olarak görüyoruz. Olta avcılığı yapılabilir ama yumurtlama döneminde bundan da uzak duralım. Bu balıklar hepimizin. Görseli çok güzel. Seyretmek daha güzel bence” şeklinde konuştu.

