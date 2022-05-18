En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta TIR'ın, önünde giden otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ilıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Varis Yağcı yönetimindeki 53 AN 420 plakalı TIR, aynı yöne giden İbiş Gözükara (47) yönetimindeki 46 HR 706 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Öznur Kahveci (35) hayatını kaybetti, sürücü İbiş Gözükara, Seher Gözükara (33) ve Nuray Gizir (1) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öznur Kahveci'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu´nun morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-05-18 12:06:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.