Şehri Yavuz, kick boksta 9. kez dünya şampiyonu oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Şehri Yavuz, 1215 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası (Turkish Open Kickboxing World Cup) turnuvasında 46 kiloda büyük bayanlarda dünya şampiyonu oldu. Şehri Yavuz, elde ettiği şampiyonlukla dünya şampiyonluğu unvanını 9. kez kazandı.

Şampiyonaya AlpedoKervan lezzetleri sponsorluğunda hazırlanan Şehri Yavuz, 921 Ağustos tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti NurSultan’da yapılacak olan İslam Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı.

Şehri Yavuz 9. kez dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Buraya gelmemde maddi manevi bana hep destek olan Alpedo Kervan Lezzetleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı çok değerli ağabeyim Sami Kervancıoğlu’na beni yetiştirip bugünlere getiren ve beni bu sporla tanıştırıp her anımda yanımda olan değerli aileme, antrenörüme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can hocama, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm hocalarıma, beni destekleyen arkadaşlarıma ve bana bu gücü veren Rabbime sonsuz teşekkürler” dedi.

Alpedo Kervan Lezzetleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'da, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Kervancıoğlu, “Bu başarı hepimizin başarısı, bu gurur hepimizin gururu. Bizler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında elimizden geldiği kadarıyla şehrimize ve ülkemize katkı sunacak çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

