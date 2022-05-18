Yaralı şah kartalına şefkat eli uzandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, çiftçilerin tarlada yaralı halde bulduğu şah kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından tedavi edilip tekrar doğaya salınacak.

İlçeye bağlı Beyyurdu Mahallesi’nde tarlaya giden vatandaşlar, bir kuşun uçamadığını fark etti. Kuşu kontrol eden çiftçiler, kanadında yara bulunan hayvanın kartal olduğunu anladı. Vatandaşlar, kuşun bulunduğu mevkii hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerine bildirdi. Yaralı ve bitkin haldeki kartal, özel kafese konularak tedavisinin yapılması için birim binasına getirildi. Şeflikte görevli veterinerler tarafından detaylı şekilde incelenen ve kanat açıklığı yaklaşık 2 metre olan kuşun, nesli tükenmekte olan şah kartalı olduğu anlaşıldı.

Kanadından vurulduğu belirlenen şah kartalının, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

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