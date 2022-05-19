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Meşhur atasözünde geçen ifadenin bir yemek olduğu ortaya çıktı Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, “Çoban İsterse Tekeden Teleme Çalar” atasözünün aslında bir yemek olduğunu gösterdi

İHA

Meşhur atasözünde geçen ifadenin bir yemek olduğu ortaya çıktı Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, “Çoban İsterse Tekeden Teleme Çalar” atasözünün aslında bir yemek olduğunu gösterdi

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, “Çoban İsterse Tekeden Teleme Çalar” atasözünün aslında bir yemek olduğunu gösterdi.
Genel itibariyle olumsuz bir davranış gösteren kişiye karşı kullanılan “Çoban İsterse Tekeden Teleme Çalar” sözünün gerçeğinin aslında bir yemek olduğu öğrenildi. Çobanların, pamuklu bir kumaşa yeşil incir sütünün damlatması ve o bezi kurutması ile oluşan “Teleme” Anadolu kültüründe önemli bir yer tutuyor. Özellikle Kahramanmaraş, Gaziantep ve yöre illerde yapılan bu uygulama sayesinde çoban acıktığı zaman 15 saniye içinde yaptığı yemeğin adına teleme deniyor. Günümüzde, “Çoban isterse tekeden teleme çalar, çobanın gönlü olursa, tekeden süt çıkarır, çobanın gönlü olursa, tekeden süt sağar” gibi birçok farklı versiyonu kullanılan bu atasözünün halk tarafındaki kullanma amacının ise “Kendisinden iş bitirmesi beklenen kişi, isterse olmayacak gibi görünen işlere bir çözüm yolu bulur” anlamına geldiği öğrenildi
Konu hakkında bir açıklama yapan Olgunlaşma Enstitüsü Kahramanmaraş Şube Müdürü Mutlu Aslantürk, "Teleme ile ilgili olarak bir tanıtım çalışması yapmak için Kahramanmaraş’ın en iyi destinasyonlarından birisi olan Dulkadiroğlu Konağındayız. Sabahtan bu yana gelen misafirlerimiz ile teleme çalışıyoruz. Keçi sütünden, incirin sütü ile mayalara ile yapılan bu çoban katığı aslında çok sağlıklı bir yiyecek. Ciddi bir probiyotik. Ciddi bir besin desteği. Bunu tekrar canlandırmak için Olgunlaşma Enstitüsü olarak hafızalarda tazelemek için bu çalışmayı yaptık" dedi.

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