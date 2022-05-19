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Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: Varlık şirketleri şikayetleri artıyor

DHA

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: Varlık şirketleri şikayetleri artıyor


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜKETİCİLER Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, son zamanlarda bankaların alacaklarını devrettiği varlık şirketleriyle ilgili vatandaşların şikayetlerinde büyük bir artış olduğunu söyledi.
TB şube temsilcileri Kahramanmaraş'ta bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan TB Genel Başkanı Şahin, varlık şirketlerinde hukuki boşluk olduğunu ve bu boşluktan faydalanan şirketlerin insanları mağdur ettiğini dile getirdi.
Varlık şirketlerinin 2000'li yıllarda ortaya çıktığını ifade eden Şahin, bu şirketlere yetkinin kanunen verilmesi gerektiğini belirterek, "Bir varlık şirketi, 'Ben senin alacağını devraldım' diyerek karşınıza çıkıyor. İnsanlarımız borçlu ve birtakım kolaylıklar sağlanıyor şirketler tarafından. Fakat burada da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Tüketici, borcunu öderken varlık şirketlerinin kendilerine 'Kampanya yaptık, şu kadar indirimli ödeyeceksiniz. Taksit taksit ödeyeceksiniz' diyor. Tüketici, hiçbir sözleşme yapmadan para ödemeye başlarsa en büyük yanlışı yapıyor. Bir kere tüketicilerin varlık şirketlerine asla ve asla taksit ödeme yapmaması gerekiyor. Tek kalemde, üzerine anlaşarak veya yazışarak yapmalı. Diyelim ki varlık şirketi 30 bin lira borcunuz için size '8 bin liraya indirdik bu borcu' dedi. Borcun 8 bin liraya indirildiğine dair bir yazı istensin varlık şirketinden, hangi bankadan bu borcu devraldığı, borcun kaynağı, bütün bilgileriyle bildirilsin. O yazının üzerine 8 bin lira gönderilirse ancak 8 bin lira biter. Fakat çoğunlukla bize gelen şikayetler şu; 'Varlık şirketine 8 aydır para yatırıyorum. Şimdi tekrar başa döndüler yine aynı fiyatı istiyorlar.' Neden? Çünkü sözle söylediler. Konuşmayla olmaz, yazışmayla olur" diye konuştu.
'BUNLAR, BANKALARIN KURDUĞU ŞİRKETLER'
Varlık şirketlerinin temel amacının insanları taksit, indirim gibi vaatlerle ödetmeye başlatıp daha sonra da en baştaki fiyatı almak olduğunu kaydeden Şahin, "Bankalar, kredilerle ilgili sigorta yaptırıyorlar ve ödenmeyen kredinin parasını sigortadan alıyorlar. Kendi kurdukları varlık şirketlerine de bu alacakları devrediyorlar. Aslında varlık şirketleri başka şirketler değil, bankalar. Kendi alacaklarını kendi yan şirketine devredip daha fazla kazanma peşindeler ve o amaçla kuruldular. Bir boşluk var ve bu kanuni boşluğun doldurulması lazım. Böyle bir devrin yapılabilmesi dahi şüpheli. Kesinlikle bir yasal düzenlemesinin yapılması lazım" dedi.
'VARLIK ŞİRKETLERİNİN PEŞİNDE OLDUĞU PARA MİLYARLARI BULUYOR'
Varlık şirketlerinin baskı unsuru oluşturmak için borçlunun yakınlarını de arayarak taciz ettiğini, borçlunun yakınlarının kişisel bilgilerinin ele geçirilmesinin de suç olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi:
"Kişisel verilerin korunması kanunu var ve asla böyle bir bilgi verilemez, verenler de suçludur. Yani burada savcılıklarımıza da çok iş düşüyor. Kişisel verilerin korunması kanunu varsa bu kullanılsın. Şu anda varlık şirketlerinin peşinde olduğu para milyarlarca lirayı buluyor. Bu çok basit değil ve çok ciddi bir rakam. Varlık şirketlerinin de yüz milyonlarca borç dosyası oluştu. Bunların her birini faiziyle birlikte alıp avukat masraflarını da kattıkları zaman milyarlarca liraya mal oluyor ve o pazar şu anda müthiş bir pazar. Ve maalesef kanuni bir altyapısı yok. Yani yasal bir altyapısı olmayan bir mecra söz konusu. Bunların vergilendirmesinde de sıkıntı var. Aslında yetkililerin bu konuyu bir an önce çözmesi devletin karına, vatandaşın da huzuru noktasında olacak bir şey." (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-05-19 16:02:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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