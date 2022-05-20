Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/ KAHRAMMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, ormanda ağaca asılı halde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Kentte 5 Nisan Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanda çalışan orman işçileri, ağaçta asılı çürümüş cesetle karşılaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta asılı kişinin yaklaşık 1 ay önce öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçtan indirilen erkek cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-05-20 14:22:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.