Koruma altındaki Türk semenderi görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde koruma altında bulunan lekeli Türk semenderi görüntülendi.

Ekinözü ilçesinde ormanlık bölgeler, dere ya da su kenarları ile taşlık alanlarda yaşadıkları bilinen lekeli Türk semenderi, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkan ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Türk semenderini fark eden vatandaş, insanlarda bu sürüngene karşı yanlış bir algı olduğuna dikkat çekti. Türk semenderinin nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alındığını belirten vatandaş, sadece böcekler ve solucanlarla beslenen bu türün zehirsiz olduğunun altını çizdi.

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