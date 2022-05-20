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Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu (2)

DHA

Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu (2)


EŞİ TEŞHİS ETTİ; 1 AYDIR KAYIPMIŞ
Kahramanmaraş'ta, ormanda ağaçta asılı bulunan çürümüş cansız bedenin, 1 aydır kayıp olarak aranan Ali Soy'a (39) ait olduğu ortaya çıktı. 18 Nisan'dan bu yana aranan ve eşi Elif Soy tarafından kıyafetlerinden teşhis edilen Ali Soy'un, tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. (DHA)Ömer KOÇ/ GAZİANTEP, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-05-20 17:26:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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