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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en zehirli yılanlarının çiftleşme dansı kamerada

İHA

Türkiye’nin en zehirli yılanlarının çiftleşme dansı kamerada

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde, Türkiye’nin en zehirli yılanı olarak kabul edilen koca engerek yılanlarının çiftleşme dansı, cep telefonu ile görüntülendi.
Havaların ısınması ile birlikte çeşitli türlerdeki yılanlar da arazide kendisini göstermeye başladı. Yılanlar, türlerine göre farklılık gösterse de genellikle bu dönemlerde üremek için eş bulma çabasına giriyor. Erkek ve dişi yılanın birbirine sarılarak kur yapmaları ya da iki erkek yılanın tek dişi için rekabet etmesi ‘dans’ gibi görülse de çiftleşmenin en farklı ritüellerinden biri olduğu biliniyor. Bu ritüel, Ekinözü ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
Ağaçlık arazide dolaşmaya çıkan bir vatandaş, 2 yılanın çiftleşme dansı yaptığını gördü. İlk kez canlı canlı şahitlik ettiği bu ritüeli görüntülemek isteyen vatandaş, yılanlara çok fazla yaklaşmadan cep telefonunu çıkararak kayıt düğmesine bastı. Dans eden yılanların ağaçlık arazide gözden kaybolmasının ardından bölgeden ayrılmak isteyen vatandaş, otların arasında bir yılan daha olduğunu fark etti. Yılanın, dans eden diğer yılanların olduğu bölgeye doğru sürünerek gitmesini de kaydetti.
Görüntüleri çektikten sonra araştırma yapan vatandaş, yılanların tek ısırığının bile bir insanı öldürmeye yeterli olduğu koca engerek olduğunu öğrendi. Dans eden ve boyları yaklaşık 1,5 metre olan iki yılanın da erkek olduğu ve dişi için mücadele ettiği yönünde bilgiye ulaşan vatandaş, diğer yılanın da dişi olduğunun farkına vardı.
Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan koca engereklerin bu anları ilk kez kayıtlara geçmiş oldu.

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