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Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı, hedefi Guinness’e girmek 3 metrelik tüfek 2023 yılında düzenlenecek EXPO’da ateşlenecek

İHA

Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı, hedefi Guinness’e girmek 3 metrelik tüfek 2023 yılında düzenlenecek EXPO’da ateşlenecek

Kahramanmaraş’ta bir antikacı pandemi sürecinde yaptığı 3 metre uzunluğundaki tüfeğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor. Antikacı dükkanında sergilenen tüfek EXPO 2023’te ateşlenecek.
Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı'nda esnaflık yapan Cahit Altıgöz, sakin geçen pandemi sürecinde iş yerindeki tarihi tüfeklerle büyük bir tüfek hazırlamak istedi. Yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı çalışma sonunda 3 metrelik tüfek yapan antikacı Altıgöz, hazırladığı tüfeği Guinness Rekorlar Kitabı'na girdirmeyi hedefliyor.
Tüfeğin tarihi ve teknik bilgileri hakkında da bilgiler veren Altıgöz, “Bu tüfeğin çeliği sadece Kahramanmaraş’ın Zeytun bölgesindeki madenlerden elde edilerek hazırlandı geçmişte. Tamamen el yapımı kundaklı ve el emeği bir üründür. Atalarımızın bundan yaklaşık 100 yıl önce kullandığı bir tüfektir. Dünyada nam olsun ve eşi olmasın diye hazırladık. Bu tüfeği sadece EXPO 2023 programı için hazırladık ve ilk ateşi de orada yapılacak. Tüfek çakmak taşı ile çalışır ve içerisine barut saçma bırakılır. Tamamen ağızdan dolma ve ilkel bir tüfektir. 3 metre uzunluğundadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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