Kahramanmaraş'ta yaylaları keven çiçekleri kapladı

Kahramanmaraş'ta yaylalar keven çiçekleri ile eşsiz bir güzelliğe büründü.

Göksun ilçesinde keven çiçeklerinin açmasıyla birlikte ortaya çıkan eşsiz güzellikler kendine hayran bıraktı.

Göksun’un her mevsiminin ayrı bir güzelliği olduğunu belirten vatandaşlar, "Göksun ilçesi yeşilliği, ormanları, göletleri, akarsuları ile mükemmel bir doğaya sahip. Keven çiçeklerinin açmasıyla birlikte ortaya ise eşsiz güzellikler çıktı" dedi.

Yaylalara gelen vatandaşlar ise fotoğraflar çekerek muhteşem manzaranın tadını çıkardılar.

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