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Shaptukaev: “Kadirov, Rus bir memurdur” Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü, ölümünün 9. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki mezarı başında anıldı

İHA

Shaptukaev: “Kadirov, Rus bir memurdur” Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü, ölümünün 9. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş’ta, silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü, ölümünün 9. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Törene katılan Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Türkiye ve Ortadoğu Devletleri Genel Temsilcisi Abdulhakim Shaptukaev, Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’la ilgili olarak, “Kadirov, Rus bir memurdur. Ukrayna’ya karşı savaşanlar da Rus askeri olarak orada yer alıyor” dedi.
Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü’yü anmak için doğum yeri Göksun ilçesinin Çardak Mahallesi’nde tören düzenlendi. Törene, Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Türkiye ve Ortadoğu Temsilcisi Abdulhakim Shaptukaev, Çeçen ve İnguşlar'ın Orta Asya ve Sibirya'ya sürgününün canlı tanığı olan 90 yaşındaki Alvi Saduev, Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan Çeçen kökenli vatandaşlar ve mahalle halkı katıldı.
Mahalle mezarlığında gerçekleştirilen törende Çeçenistan’ın bağımsızlığı için verilen mücadele boyunca hayatını kaybeden Çeçenler ve 9 yıl önce Ankara’daki ofisinde suikasta kurban giden Medet Önlü için Yasini Şerif okundu. Daha sonra Medet Önlü’nün mezarı başına giden katılımcılar, burada da dua etti.
Törene katılan Çeçen kanaat önderi ve 1944 yılındaki Çeçen sürgününün canlı tanığı Alvi Saduev, yaşam hikayesinden kesitler anlattı. Çeçenlerin bağımsızlık için verdiği mücadelelere de değinen Saduev, savaş boyunca çok değerleri isimleri kaybettiklerini anlattı. Saduev, Medet Önlü’nün de Çeçen davası uğruna şehit olduğunu söyledi.
Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Türkiye ve Ortadoğu Temsilcisi Abdulhakim Shaptukaev ise, Medet Önlü’nün Çeçenler için örnek bir insan olduğuna değindi.
Shaptukaev, şöyle devam etti:
“Allah, Medet Önlü’ye ve ondan önce şehadete eren büyük kahramanlarımıza rahmet eylesin. Medet Önlü, doğru bildiği Çeçen davası yolunda çok büyük bir örnektir. Çeçenistan’da doğmadı, Çeçenistan’da yetişmedi ama ne kadar da uzak olsa da Çeçen ruhu ne demek, Çeçen kahramanlığı ne demek olduğunu hayatıyla ve mücadelesi ile gösterdi.”
Çeçen lider Kadirov’un, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalindeki tutumunu asla kabul etmediklerini ve savaşta yer alanların Çeçenleri temsil etmediğinin altını çizen Shaptukaev, “Çeçenler adına konuşma hakkı bizim” dedi.
Kadirov’un, Kremlin’den gelen emirleri uyguladığına işaret eden Shaptukaev, “Kadirov, ne kadar da başkan olsa da Rus bir memurdur. Onlar, attıkları tüm adımları ve söylediklerini Rus memur olarak yapıyorlar. Çeçenlerle alakalı hiçbir şey yok. Bizim bunu anlamamız gerekiyor. Resmi olarak bizim İçkerya davasında olan Başbakanımız Ahmet Zakayev ve onun temsilcileri olarak Türkiye’de, Avrupa’da ya da başka bir ülkede Çeçenler adına konuşma hakkı bizim. Geri kalanın arkasında ise Rus siyaseti var. Kadirov’un yaptığı tüm şeylerin emirleri direkt olarak Kremlin’den geliyor. Ukrayna’ya giden savaşçılar da Rus askeri olarak gidiyor. Bu, Rusların bir stratejisi. Bir millet içinde fitne oluşturup bölmek ve birbiri ile savaştırmak istiyorlar. Biz, bunları geçtik. Biz, düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz. Allah’ın izniyle böyle fitnelere karşı çok dikkatliyiz. Sürgün hükümetin Başbakanı Ahmet Zakayev, bizzat Ukrayna’da bulunuyor. Orada bizim için ve Ukrayna halkı için doğru bir şekilde çalışma yapıyor” ifadelerini kullandı.

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