Işkın otu sofraların vazgeçilmezi oldu

Süper Lig’de yayın geliri dağılımından hangi takım ne kadar kazandı?

Kahramanmaraş'ta doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen ışkın otu sofraların vazgeçilmezi oldu.

Göksun ilçesi Çatak Yaylası'nda yetişen ve sofralardan eksik edilmeyen ışkın otu, vatandaşların gelir kaynağı oluyor.

Dağlık alanlarda yetişen ışkın otunun sağlık açısından birçok faydasının olduğunu, özellikle vücuttaki toksinlerin atılmasında, gribal enfeksiyonlarda etkili olduğunu söyleyen yöre halkı, ışkın otunun hem çorba olarak hem de hamur işlerinin içine katıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.