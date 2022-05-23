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Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davası ertelendi

İHA

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davası ertelendi

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 19 sanığın yargılandığı dava ertelendi.
Kahramanmaraş Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık bir asker salonda hazır bulunurken, taraf avukatları da katıldı. Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak'ın yer aldığı 4 sanık ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme başkanı, önceki celse tanık olarak dinlenmesine karar verilen Erol Yıldız'ın vefat ettiğine ilişkin medyada haberler yer aldığını ancak nüfus kaydına ölüm bilgisinin işlenmediğini ve diğer tanıkların hazır edildiğini kaydetti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde indirim uygulanarak ceza verilen örgütün sözde Gaziantep bölge avukatlar sorumlusu Kamil Bakum da tanık olarak dinlendi. Bakum, Yazıcıoğlu olayını basından takip ettiğini, o tarihte Gaziantep'e gelmediğini ve avukatlarla ilgili görevinin olmadığını söyledi. Bakum, "Bahsettiği toplantılar oldu, avukatların bu davayı almaması gerekiyordu, bir baskı oldu. Hesabına para falan da yatırılmış. Keşke Mustafa bu avukatlığı almasaydı" dedi.
SEGBİS’ten bağlanan sanık Davut Uçum’un sözleri sonrası duruşma salonunda tartışma çıktı. Mahkeme başkanı, uyarıları dinlemeyen sanık ile 3 taraf avukatının salondan çıkarılmasına karar verdi.
Bugün 6’ncı duruşması görülen davada sanıklar, helikopterin cihazını sökme iddialarını kabul etmediklerini ifade ettiler. Yazıcıoğlu'nun avukatları ise duruşmaların ana dosyada birleşmesini talep etti.
Yaklaşık 13 saat süren duruşma, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ana soruşturma dosyasının akıbetinin sorulması ve bazı tanıkların gelecek celsede dinlenmesine karar verilerek, 5 Ekim'e ertelendi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, “Sanıklar Kamil Bakum ve diğer tanıklar dinlendi. 5 Ekim 2022 tarihine ertelendi. Davanın takibini yapacağız” dedi.

Birleştirme kararı ile dava dosyasında sanık sayısı 20'ye çıkmıştı
Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 10 kişiden 7'si her iki dosyada da sanık olarak yer alırken, birleştirme kararı sonrası yeni 3 kişinin de eklenmesiyle Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında sanık sayısı 17'den 20'ye çıkmıştı. Muharrem Tunç'un vefatı sonrası ise sanık sayısı 19'a düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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