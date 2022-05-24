Kahramanmaraş'ta Yeni Kanlıdere Köprüsü’nde çalışmalar başladı

Kahramanmaraş'ta Sarayaltı, Kanlıdere, Kale bağlantı yolu projesi kapsamında yeni köprünün yapımına başlandı.

Şehir merkezinde alternatif olacak Sarayaltı Kanlıdere Kale bağlantı yolunda da çalışmalar hızla devam ediyor. Kamulaştırmaların tamamlandığı bölgelerde bir yandan genişletmeler yapılırken Büyükşehir Belediyesi projenin en önemli ayaklarından olan yeni köprünün de yapımına başladı. Yaklaşık 30 milyon TL’lik yatırımla inşa edilecek köprü 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olacak. Yeni yatırımın hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde projelerin bir bir yükseleceğini belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sarayaltı, Kanlıdere, Kale bağlantı yolu projesi kapsamında yeni köprümüzün de yapımına başladık. Bölgeye, yaklaşık 30 milyon TL’lik yatırımla 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde yeni bir köprü inşa ediyoruz. Çalışmalarımız başladı. İnşallah hızlı bir şekilde inşaatımızı tamamlayacağız. Bu projemizle bölgedeki tarihi Kanlıdere Köprüsü de yayalaşacak. Bu süreçleri de paydaş kurumlarımızla görüşüyoruz. Yeni köprümüzün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehir genelinde yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sarayaltı, Kanlıdere, Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin alınan UKOME kararı doğrultusunda Dulkadiroğlu Ekmekçi Mahallesi’nde bulunan Şehit Hasesoğlu Hacı İbrahim Caddesi’nin 21 Haziran tarihine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

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