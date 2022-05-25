Dulkadiroğlu’ndan kız öğrenci yurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dulkadiroğlu’ndan kız öğrenci yurdu

İHA

Dulkadiroğlu’ndan kız öğrenci yurdu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin önemli bir eksiği olan ortaöğretim kız öğrenci yurdu projesini tamamladıklarını bildirdi.
Doğukent bölgesinde ortaöğretim okullarının yoğun olduğu bölgeye ortaöğretim kız öğrenci yurdu inşaatı yaptıklarını aktaran Başkan Okay, inşaat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Merkez ilçe başkanlığı döneminden bu yana bu bölgeye ortaöğretim kız öğrenci yurdu kazandırmayı hayal ettiğini aktaran Başkan Okay, yoğun bir çalışmanın sonucunda bu hayalini gerçekleştirdiğini anlattı. Başkan Okay, “İlçemizin her anlamda gelişmesi ve kalkınması adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Özellikle eğitim alanında yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Bunun dışında kendi eğitim yatırımlarımız da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de ortaöğretim kız öğrenci yurdudur. Bölgemizin önemli bir eksiği olduğunu düşündüğümüz orta öğretim kız öğrenci yurdu inşaatını tamamladık. Gelecek eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlayacaktır. Ben ilçemize ve kıymetli öğrenci kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Merkez ilçe başkanlığı yaptığım dönemden bu yana bu bölgeye kız öğrenci yurdu kazandırmaktı. Çok şükür bu hizmeti bölgemize kazandırdık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dut hasadı başladı Kahramanmaraş’ta hemen her evin önünde bulunun ağaçlardan çırpılan dutlar yaş, kuru ve pekmez olarak tüketiliyor
YEREL HABERLER Dut hasadı başladı Kahramanmaraş’ta hemen her evin ...
Evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsa operasyon
YEREL HABERLER Evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsa ...
Hastaneyi teftişe geldi, kitap yazdı
YEREL HABERLER Hastaneyi teftişe geldi, kitap yazdı
Dr. Canbolat: "Türk mutfağı geleneği yeni nesillere aktarılamıyor"
YEREL HABERLER Dr. Canbolat: "Türk mutfağı geleneği yeni nesillere ...
Kırmızı listede yer alan "alaca sansar" görüntülendi Nesli tükenme riski yüksek olan türler arasındaki ‘alaca sansar’ bir çiftçinin cep telefonu kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Kırmızı listede yer alan "alaca sansar" ...
Kahramanmaraş'ta Yeni Kanlıdere Köprüsü’nde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Yeni Kanlıdere Köprüsü’nde ...
Gavur Gölü'nde kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Gavur Gölü'nde kartpostallık görüntüler
Kıbrıs gazilerine KKTC gezisi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazilerine KKTC gezisi
Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesi davası ertelendi
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara ...
Kahramanmaraş'ta şakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta şakan şimşekler geceyi gündüze ...
Türk Mutfağı Haftası Kahramanmaraş’ta başladı Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası Kahramanmaraş’ta başladı
YEREL HABERLER Türk Mutfağı Haftası Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi ...
Işkın otu sofraların vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Işkın otu sofraların vazgeçilmezi oldu
Ali Kayası'ndan kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Ali Kayası'ndan kartpostallık görüntüler
Yazıcıoğlu'nun kazada ölen korumasının arkadaşı konuştu: "Olayın oluş şeklini kabullenemedik, zihnimizde oturtamadık" Merhum BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve Koruma Polisi Yıldız’ın yol arkadaşı olan Eski BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Bekir Kılıç: "Eğer Erol Yıldız kardeşimiz vefat etmemiş olsaydı; bugün Kahramanmaraş'ta görülen Muhsin Yazıcıoğlu davasında tanıklık yapacaktı" "Ama şuna inanıyorum ve eminim ki merhum Erol Yıldız, Muhsin başkanın şehadetiyle ilgili o süreci net bir şekilde aydınlatacak bilgilere yüzde 100 sahip olsaydı; bunun için 13 yıl beklemezdi"
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu'nun kazada ölen korumasının arkadaşı ...
Shaptukaev: “Kadirov, Rus bir memurdur” Çeçen İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü, ölümünün 9. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Shaptukaev: “Kadirov, Rus bir memurdur” Çeçen İçkerya ...
16 yaşındaki çocuğun vurduğu mahalle bakkalı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuğun vurduğu mahalle bakkalı hayatını ...
Kahramanmaraş'ta yaylaları keven çiçekleri kapladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yaylaları keven çiçekleri kapladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.