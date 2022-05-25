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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Mahçiçek: "Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz"

İHA

Başkan Mahçiçek: "Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz"

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, malzeme temini noktasında destek isteyen Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Goalball Takımı’na hem malzeme desteği verdi, hem de EXPO 2023 OnikişubatKahramanmaraş logosuyla forma sponsoru oldu.
Malzeme desteği ve forma sponsorluğu toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde engelli bireylere yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Biz de Cumhurbaşkanımızın istikameti ölçüsünde görme engelli ve diğer engelli kardeşlerimizin tümünün yanında olduk, onların ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya gayret ettik. Son buluşmamızda bizden malzeme desteği istemişlerdi. Doğrusu ben Goalball oyununu bilmiyordum ama o gün öğrendim. Sonra da olimpiyatlarda bayan milli takımımız şampiyon oldu. O olimpiyat şampiyonu olan takımımızda bir tanesi de Kahramanmaraşlıydı, onunla da gurur duyduk. Şimdi erkek takımımız da çalışarak, gayret ederek aynı başarıyı gösterecektir. Buna gönülden inanıyoruz. Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz. Onikişubat Belediyesi, engelli kardeşlerimizin daima yanındadır. Sadece spor alanında değil birçok noktada onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun için sizlerle çalışacağız, gayret edeceğiz. Erkek takımımızın malzemelerini teslim ediyoruz, İnşallah çok güzel başarılara imza atacaklar. Biz onlardan başarı bekliyoruz. Kahramanmaraş’ımızın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ismini andıracaklarından eminiz. Bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum, Allah sizleri muvaffak etsin” şeklinde konuştu.
Programda konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, "Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in bütün çalışmalarda kendilerinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, teşekkür etti. Destek gördükleri takdirde Kahramanmaraş’a şampiyonluklar getireceklerini kaydeden Çakmak, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilimizi temsil eden Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin 2022 yılı forma sponsorluğu törenine hepiniz hoş geldiniz. Hanefi Mahçiçek başkanımızla sık sık görüşüyoruz, kendileri engellilerin sahipçisi, yardımcısı, babası, ağabeyi. Kısacası bizim her şeyimiz. Engellilerin her daim yanında olan ve bize her daim sadece bir telefon kadar uzak olan başkanımıza tüm kamuoyunun önünde teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu toplumda engellilik kolay kabul edilen bir durum değil. Biz bu durumu sosyal devlet çerçevesinde eğitimle, sanatla, kültürle aştık. İstihdam, eğitim, spor gibi alanlarda engellilere sahip çıkıldığı sürece gerek uluslararası gerekse de ulusal çapta neler yapabildiğimiz ortadadır. Katkılarından dolayı Hanefi Mahçiçek başkanımıza teşekkür ederken, EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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