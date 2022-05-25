Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cezaevi firarisi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi M.B.’nin (64), Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iki ayrı noktada toplam bin 313 kök Hint keneviri ekili olduğunu tespit etti. Şüpheli M.B. ise mahalle girişinde araç içinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.