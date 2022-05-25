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Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı

İHA

Kahramanmaraş'ta cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi M.B.’nin (64), Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iki ayrı noktada toplam bin 313 kök Hint keneviri ekili olduğunu tespit etti. Şüpheli M.B. ise mahalle girişinde araç içinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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