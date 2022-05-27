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Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın oğlu 5 yaşına girdi Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: “Bu ülke bedel ödedi ve ödemeye de devam ediyor”

İHA

Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın oğlu 5 yaşına girdi Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: “Bu ülke bedel ödedi ve ödemeye de devam ediyor”

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın 5 yaşına giren oğlu Mustafa Çam’a doğum günü sürprizi yapıldı.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Aile Sosyal Politikalar Kahramanmaraş İl Müdürü Mutlu Kaya, Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ve ekibi tarafından düzenlenen sürprizde, Mustafa’ya doğum günü pastası kesildi.
Burada bir açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Şehit Hüseyin Çam’ın evladı Mustafa Çam’ın ya günü nedeniyle buradayız. Maşallah Mustafa’mızı birkaç dakika da olsa, birkaç saat de olsa mutlu ettiğimiz için biz de mutlu olduk. Bu memleket, bu ülke boşuna bedelsiz vatan olmadı. Anadolu’da barınmanın bir bedeli var. Biz bunun bedelini yıllardan beri ödüyoruz. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Hüseyin Çam ve diğer tüm şehitlerimiz, Anadolu’yu vatan tutmak için bedel ödediler. Belki bundan sonra da ödenecektir ama biz bu vatanımızı ilelebet muhafaza edeceğiz. Tabi şehitlerimizin geride kalanlarına, millet olarak, tüm kamu görevlileri olarak, siyasiler olarak da sahip çıkacağız. Mustafa’mıza da sahip çıkıyoruz. Birkaç dakika da olsa Mustafa’yı memnun ettiysek ne mutlu bize. Bu vesileyle de şehitlerimizi bir kere daha Rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi

“Düsturumuzu gerçekleştiriyoruz”
Şehit Aileleri Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Yunus Karaman da Mustafa’nın gülümsemesine vesile olmak istediklerini belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır başlattığımız bir proje olan şehit çocuklarımızın doğum günlerini kutlama etkinliğini Mustafa ile devam ettiriyoruz. Bizim bir düsturumuz var; ‘Şehitlerin emaneti şerefimizdir’ biz de bu şerefe sahip çıkmak için elimizden geleni her zaman yapmaya çalışıyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Mustafa’mıza da uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Şehit Eşi Fulya Çam da çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Bizi yalnız bırakmadıkları için, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya’ya teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler” şekline konuştu
Aile Sosyal Politikalar Kahramanmaraş İl Müdürü Mutlu Kaya ise Mustafa’nın bir gülümsemesinin her şeye değer olduğunu belirterek, “Bizler de devlet olarak her zaman ailelerimizin yanındayız. Şehitlerimizin makamı alî olsun. Mustafa’nın bir gülümsemesi bizim için gerçekten kıymetli. Ailemize Bakanımız Derya Yanık’ın selamlarını getirdik” dedi

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