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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşçı yardımcılığı kursiyerleri hünerlerini sergiledi

İHA

Aşçı yardımcılığı kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan kursiyerler, yaptıkları yöresel yemeklerle hünerlerini sergiledi.
Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde aşçı yardımcılığı kursu açıldı. Kursa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı 18 kadın kursiyer katıldı. Kursiyerler, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek üretimi yapma ve servise hazır hale getirme işlerini öğreniyorlar.
Yaklaşık 1,5 aydır aldıkları eğitimle mutfak tecrübelerini birleştiren kursiyerler, hünerlerini Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ile ilçe protokolünün beğenisine sundu.
Burada kursla ilgili olarak bilgi veren Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış, aşçı yardımcılığı kursunu tamamlayanların konaklama işletmelerinin pastane, yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında ve ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim üniteleri ile buna benzer yerlerde çalışabileceğini söyledi.
Kursun, 27 Haziran’da tamamlanacağını dile getiren Alış, 18 kadın kursiyerin hafta içi beş gün eğitim gördüğünü belirtti.
Programda, Kaymakam Demir ve Başsavcı Ormancı ile ilçe protokolü tarafından Halk Eğitimi Merkezi’nin pansiyonda kalan öğrencilere yönelik hazırladığı yağlı boya resim kursunun açılışı gerçekleştirildi.
Serginin gezilmesinin ardından aşçı yardımcılığı kursundaki kursiyerlerin hazırladıkları yöresel yemekler ve çeşitli ikramlar davetlilere sunuldu.
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, meslek sahibi olmak için emek harcayan kadın kursiyerleri tebrik ederek, “Kadınların hem maddi anlamda aile bütçelerine katkı sağlaması hem de nitelikli birer insan olarak meslek hayatına katılmaları açısından çok önemli bir kurs olduğunu düşünüyorum. Emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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