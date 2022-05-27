Cebeloğlu: "Ölümlü trafik kazalarında ciddi azalma var"

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, alınan tedbirler sayesinde, ölümlü trafik kazalarında ciddi bir azalma olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından takdim edilen başarı belgelerini trafik şubedeki polislere ileten Cebeloğlu, çalışmalarından dolayı trafik polislerine teşekkür etti.

“21 personelimize valimiz adına başarı belgelerini takdim ettik” diyen Cebeloğlu, “Trafik denetleme şube müdürlüğü personellerimiz şehir genelinde sürdürmektedirler. İlimizde güvenli bir trafik ortamının oluşması için gece gündüz yoğun bir şekilde çaba harcayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum bizim vatandaşla bire bir de kaldığımız iletişim halinde olduğumuz en önemli birimlerimiz trafik. Günün 24 saati neredeyse yüz yüze Elmas halindeyiz. Trafik birimleri olarak vatandaşlarımızla birimlerimizdeki personeli özellikle vatandaşla iletişim devletin gülen yüzünün vatandaşa gösterilmesi verdik arkadaşlarımız da sağ olsunlar çok iyi. Bir şekilde vatandaşla ilişkilerde bizim imajımızı zedeleyecek emniyet teşkilatımızın makbuz duruşunu bozacak hiçbir davranış sergilemediler. Arkadaşlarımızın bölgelerde aldığı tedbirler sayesinde, çok şükür ölümlü trafik kazalarında ciddi bir azalma var” şeklinde konuştu.

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