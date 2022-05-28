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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

İHA

Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda yakalanan telefon dolandırıcı şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, emekli H.G.(65) kendisini dolandırmaya gelen şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Yapılan çalışma sonrası operasyon düzenleyen polis ekipleri 700 bin lira ve ziynet eşyalarını kurtardı. Olay sonrası yakalanan A.E ve A.T, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Bir diğer telefon dolandırıcılığı ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, 75 yaşındaki H.K’yi dolandırmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonla M.G. ve S.S.Ç yakalandı.
Olayda, 150 bin lira ve ziynet eşyaları yaşlı kadına teslim edildi.
Şüpheli S.S.Ç çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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