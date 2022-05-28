Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen: “Böyle iki yüzlü siyaset olmaz” MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta, “Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısı” düzenlendi “HDP dahil 7’li Zillet çetesi ülkemize bir şey getirmemiştir” MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya alınmaması konusunda Türkiye’nin takındığı haklı tavrın CHP tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi

İHA

MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen: “Böyle iki yüzlü siyaset olmaz” MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta, “Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısı” düzenlendi “HDP dahil 7’li Zillet çetesi ülkemize bir şey getirmemiştir” MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya alınmaması konusunda Türkiye’nin takındığı haklı tavrın CHP tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantısı” Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen HDP ve CHP’yi sert sözlerle eleştirdi.
Kahramanmaraş Kalesinde düzenlenen programa, Şehit aileleri, gaziler, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, MDK Başkan Vekili Niyazi Paksoy, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, MHP ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
İstiklal Marşı ve Kuran tilavetinden sonra kürsüye gelen MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen HDP ve CHP’yi sert sözler ile eleştirdi.
CHP’yi HDP’nin ekmeğine yağ sürmek ile suçlayan Alperen şöyle konuştu:
“2023 seçimlerine bizim MHP olarak yaklaşışımız hak ve batıl ile tercih olacağı noktasındadır. Zilletin 6’lı masası ve resmi çeken HDP ile katarsanız, 7’li zillet çetesi memleketimize ülkemize ve Kahramanmaraş’ımıza şimdiye kadar hiçbirşey getirememiş, vaat edememiş ve bunun yanında, istikbal ve istiklal mücadelemize yönelik saldırıların odağı haline gelmiştir. Zillete ve unsurlarına verilecek her oy, bu memleketimize 2023 yılında sonra felakete sürüklemesine neden olabilecek oylardır. 2023 yılında memleketimizi uçurumun kenarına bırakmak isteyen, hatta oradan atmak isteyen zilletin ne olduğunu sizlere anlatmak veya hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Bunlar; Yozgat’ta milliyetçilik yapıp, Kandil’e yapılacak operasyonlara ilişkin tezkereye hayır veren CHP’dir. Memleketimizin 40 yılına maal olan HDP PKK işbirliği Sorucularla faiz lobileri ile hareket eden işbirlikçileridir. TBMM’de Suriye ve Irak’a yönelik düzenlenecek operasyon teskeresine CHP Genel Başkanı tezkereye hayır vermek suretiyle PKK’nın ve bunların uzantıları olan HDP’nin ekmeğine yağ sürmüştür. ve birde bu zihniyet utanmadan, sıkılmadan diyor ki, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle iki yüzlü siyaset olmaz.”

“NATO konusunda ses çıkaran var mı?”
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan şunları söyledi: “Suriye’ye operasyon yapılacağının sinyali verildi. Ama dünden itibaren HDP’liler başladı. Ve ortaklarını TSK’nin operasyonuna karşı durmaya davet ediyor. İşte bu operasyona CHP ve HDP karşı duruyor. En azından İP sessiz kalıyor. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir sözümüz var. Eğer bu tutumu ile İP terörü desteklememiş mi oluyor? Ya da kimden yana taraf oluyor. İsveç ve Finlandiya NATO’ya alınması konusu var. 20 günlük bir konu. Bir günden bir güne CHP’den İYİ partiden, HDP’den zaten beklemiyoruz. Bununla ilgili bir açıklama gelmiş miydi? Hayır? Ama dün CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı şimdi dışı politika konusunda CHP genel başkan danışmanı tavrını ve tutumunu ortaya koydu. Finlandiya'nın NATO’ya alınması gerekir dedi ve Türkiye’nin politikasının yanlış olduğunu belirtti. İYİ partiden ses çıktı mı? Çıkmadı. Bunu eleştiren veya tenkit eden bir söz var mı? Yok. Ya da HDP ile ilgili bir sözü var mı? Yok.”
Toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıbrıs gazileri: "48 yıl önce buradaydık" Kıbrıs’ı karış karış gezen gaziler anılarını tazeledi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazileri: "48 yıl önce buradaydık" Kıbrıs’ı ...
Dulkadiroğlu Mutfak Müzesi’nde deneyim atölyesi başladı
YEREL HABERLER Dulkadiroğlu Mutfak Müzesi’nde deneyim atölyesi ...
Onikişubat Belediyesi’nden ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinliği
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi’nden ‘Türk Mutfağı Haftası’ ...
Dünyanın en saçma binasının yüzde 70'i yıkıldı, 270 ton hurda geri dönüştürüldü
YEREL HABERLER Dünyanın en saçma binasının yüzde 70'i yıkıldı, 270 ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılığına 1 ...
Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı
Minik öğrencilerden jandarmaya moral
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden jandarmaya moral
Cebeloğlu: "Ölümlü trafik kazalarında ciddi azalma var"
YEREL HABERLER Cebeloğlu: "Ölümlü trafik kazalarında ciddi azalma ...
Kaçak cep telefonu aksesuarlarını satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak cep telefonu aksesuarlarını satmak isterken ...
Aşçı yardımcılığı kursiyerleri hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Aşçı yardımcılığı kursiyerleri hünerlerini sergiledi
Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın oğlu 5 yaşına girdi Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: “Bu ülke bedel ödedi ve ödemeye de devam ediyor”
YEREL HABERLER Şehit çocuğuna doğum günü sürprizi Hakkari'nin ...
Dünyanın en saçma binasının dev sütunları yıkıldı Kahramanmaraş’ta vatandaşlar Özel İdare binasının yıkılışını ilgiyle takip ediyor
YEREL HABERLER Dünyanın en saçma binasının dev sütunları ...
Motosikletlinin feci ölümü Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosikletlinin feci ölümü Kaza anı güvelik ...
Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 485 bin liralık altın ve döviz kaptırdı
YEREL HABERLER Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 485 bin ...
Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek ...
Serebral Palsi hastası Samet sporla hayata tutundu Yüzmede Türkiye birinciliği bulunan 18 yaşındaki Samet Ökkeş Menekşe'nin hayali Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER Serebral Palsi hastası Samet sporla hayata ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.