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Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 16 yıl 8 ay hapis

DHA

Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 16 yıl 8 ay hapis


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde zihinsel engelli B.U.'ya (18) 3 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ali D. (69), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Pazarcık'ta yaşayan zihinsel engelli ve epilepsi hastası B.U., 2019 yılı Ekim ayında dedesi H.U.'ya, "Dede, dün Ali amca beni dudaklarımdan öptü" dedi. B.U. ayrıca Ali D.'nin pantolonunu indirip kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine H.U., durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.
Çocuk izleme merkezine götürülen B.U., ifadesinde Ali D.'nin daha önce de kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek, "Gece Ali D.'nin evine gittim. Bana içki ısmarladı, başım dönmeye başladı. Ali D., bana cinsel istismarda bulunup bunları birisine söylemem halinde dilimi kesmekle beni tehdit etti" dedi.
Ali D. ise ifadesinde iddiaları reddetti. İsviçre'de yaşadığını ve tatil için Pazarcık'a geldiğini belirten Ali D., "Olay günü eşim Gaziantep'e gitmişti. B.U. eve gelmek istedi ancak, 'Yengen evde yok, seni eve alamam. Eve git' dedim. B.U. ise, `Dedeme, tecavüz ettiğini söyleyeceğim' diyerek gitti. Çocukluğuna vererek aldırış etmedim" diye konuştu.
Ali D., ifadesinin ardından Pazarcık Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı ancak avukatının itirazı üzerine bir hafta sonra Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. Soruşturma kapsamında B.U.'nun elbiseleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilip karşılaştırma için Ali D.'den de örnek alındı.
'KÜLOTUM, KOMPLO AMACIYLA B.U.'YA GİYDİRİLDİ'
Soruşturma devam ederken Adli Tıp Kurumu'nun raporu da savcılık dosyasına girdi. Raporda, B.U.'nun külotunda Ali D.'nin DNA'sının tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine tekrar ifadesi alınan Ali D., "Eşim İsviçre'de bulunduğu için yalnız yaşıyorum. Olaydan bir hafta önce B.U.'nun dedesi H.U. ile evimde içki içtik. Ertesi gün çamaşırlarımı yıkaması için kız kardeşime verdim. H.U. ile birlikte askıdaki çamaşırları alıp evine gittik. Kendi çamaşırlarımı ayırarak evime gittim. Çamaşırlarımı dolaba yerleştirirken külotlarımdan birinin eksik olduğunu fark ettim. Bu külotun komplo için B.U.'ya giydirildiğini düşünüyorum" dedi.
Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı, Ali D.'nin çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçundan cezalandırılması istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Ali D.'nin ilk ifadesinde eşinin Gaziantep'e gittiğini ancak ikinci ifadesinde İsviçre'de yaşadığını söylediği, bu nedenle ifadesinde çelişki olduğu, külotunun da ailesi tarafından çocuğa giydirilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğu belirtilirken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun, B.U.'nun anlattıklarını doğruladığı kaydedildi.
Ali D., dava sürecinde suçlamaları kabul etmedi. Geçen ay görülen duruşmada mütalaasını veren savcı, Ali D.´nin cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olduğunu, olayı 2 kez gerçekleştirdiği için de zincirleme suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu raporunu da göz önünde bulundurarak Ali D.'nin tutuklanmasına karar vererek, avukatlarının savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.
Ali D., görülen karar duruşmasına tutuklu kaldığı cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Suçlamaları reddeden Ali D., "Bana tuzak kuruluyor, çocuk alet ediliyor" dedi.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti Ali D.'yi çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından yaşı ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nedeniyle cezasını 16 yıl 8 aya düşürüp, tutukluluk halinin de devamına karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-05-31 10:27:06

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