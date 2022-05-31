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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan Belediyesi, yerel e-ticaret platformu kurdu

İHA

Elbistan Belediyesi, yerel e-ticaret platformu kurdu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki tüm sektörlerdeki firmaların kendisine yer bulacağı ‘elbistanburada’ adlı yerel eticaret platformunu hayata geçirildi.
Elbistan Belediyesi, kentte faaliyet gösteren firmaları özellikle pandemi sürecinde yıldızı parlayan online alışveriş dünyasına dahil etmek için özgün bir eticaret platformu kurdu. ‘elbistanburada’ adıyla hayata geçirilen proje, A’dan Z’ye tüm firmalara açık olacak. Firmalar, herhangi bir komisyon ödemeden dünyanın neresinde olursa olsun müşterilerine tek tıkla hizmet verecek.
Platformla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, eticaretin, insanların olmazsa olmazları arasında olmazsa olmazların arasında. Covid19 salgınında hayatımızdaki yeri katbekat artan ve alışveriş tercihlerine yön veren online ticaret artık kaçınılmaz hale geldi. “Alışverişe çıkmak” deyimini değiştiren bu gerçeklikte şehrimizin de yerini alması gerektiği düşüncesi ile hazırlıklarımızı tamamladık.
Profesyonel bir anlayış ile ekip çalışmasının sonucunda tüm Elbistan’ımızı kapsayacak ‘elbistanburada’ adlı eticaret platformunu hayata geçirdik. Bu platformun en büyük avantajı, işlemlerden komisyon alınmayacak olması. Esnaflarımız, işletmelerimiz hangi ürünü satarlarsa satsınlar, komisyon ödemeyecekleri için ürünlerini raftakiyle aynı fiyata dünyanın öbür ucundaki müşterisine ulaştırabilecek. Diğer platformlardan ayrıldığımız bu nokta sayesinde; komisyonlar sebebiyle önce internetteki, sonra dükkandaki fiyatların yukarı çekilmesini önlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.
İlk etapta firma rehberi olarak hayata başlayan platformun en kısa sürede eticaret boyutuna geçeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kurduğumuz ve şehrimizdeki çiçekçiden lokantaya, zücaciyeciden nalbura A’dan Z’ye her esnafın yer alacağı bir platform ile esnafımız başka platformlara komisyon ödemek zorunda kalmadan ürününü müşterileriyle buluşturabilecek. Kentimizin ticari hayatına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan bu platformla birlikte işyerlerimizin kepenkleri hiç kapanmayacak. Hangi ülkede yaşarsa yaşasın, bir Elbistanlı hemşerimiz ya da diğer insanlar, Elbistan’da üretilen ürünlere tek tıkla ulaşabilecek. Platformumuz ilk etapta firma rehberi şeklinde arayan herkesin şehrimizdeki istediği dükkanın iletişim bilgilerine ulaşabileceği bir platform olacak ama çok kısa süre içinde doğrudan eticaret kısmı da faaliyete geçmiş olacak. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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