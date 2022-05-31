250 kilometre mesafeden kaçak keklik avına gelmişler Şanlıurfa'dan Elbistan'a gelen 3 kişi, keklik avlarken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

250 kilometre mesafeden kaçak keklik avına gelmişler Şanlıurfa'dan Elbistan'a gelen 3 kişi, keklik avlarken yakalandı

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine kurak avı yapmak için 250 kilometre mesafedeki Şanlıurfa'dan gelen 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından yakalandı. Yasadışı avda kullandıkları 4 adet canlı mühreye el konulan şahıslar, yaklaşık 20 bin liralık idari para cezası ile memleketlerine geri döndü.

250 kilometre mesafeden kaçak keklik avına gelmişler Şanlıurfa'dan Elbistan'a gelen 3 kişi, keklik avlarken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine kurak avı yapmak için 250 kilometre mesafedeki Şanlıurfa'dan gelen 3 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından yakalandı. Yasadışı avda kullandıkları 4 adet canlı mühreye el konulan şahıslar, yaklaşık 20 bin liralık idari para cezası ile memleketlerine geri döndü.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, kekliklerin neslini tehlikeye atan kurakçılık ya da kurak avı olarak adlandırılan yasadışı avcılık yöntemine karşı yoğun mücadele veriyor. Canlı mühre ile kurduğu tuzaklara düşen keklikleri yakaladıktan sonra satan ya da evinde besleyen kurakçılar, özellikle gece saatlerini tercih ediyor. Kurak avcılar, karanlıktan faydalanarak kendilerini gizlemeye çalışsa da DKMP ekiplerinin elinden kurtulamıyor.
Son dönemde kurak avcılara karşı oldukça başarılı çalışmalar sergileyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, Elbistan’a bağlı Yoğunsöğüt Mahallesi kırsalı ile Nurhak’ın Deve Çöken bölgesinde denetimlerde bulundu. Yapılan denetim sonucunda, Yoğunsöğüt’te 2 ve Deve Çöken’de de 1 olmak üzere toplam 3 şahıs yakalandı. Şahısların, yasadışı avda kullandığı 4 adet canlı mühreye el konuldu.
Yapılan incelemede şahısların keklik avı için 250 kilometre yol kat ederek Şanlıurfa’dan Elbistan’a geldikleri belirlendi. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan yaklaşık 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elbistan Belediyesi, yerel e-ticaret platformu kurdu
YEREL HABERLER Elbistan Belediyesi, yerel e-ticaret platformu kurdu
Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 16 yıl 8 ay hapis
YEREL HABERLER Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismara 16 yıl 8 ay ...
Kahramanmaraş'ta "Sevgi Şarkıları Konseri"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "Sevgi Şarkıları Konseri"
Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşleri
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta doğa yürüyüşleri
İnşaatta tehlikeli çalışma Bir binada önlem almadan sulama yapan çalışan kazaya davetiye çıkardı
YEREL HABERLER İnşaatta tehlikeli çalışma Bir binada önlem almadan ...
Germenicia mozaikleri halılara işleniyor
YEREL HABERLER Germenicia mozaikleri halılara işleniyor
Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon Boğaziçi ESK
YEREL HABERLER Türkiye TURGED Cup Goalball Turnuvası'nda şampiyon ...
Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu
YEREL HABERLER Görme engelliler goalball şampiyonu Boğaziçi ESK oldu
Andırın'da şakayıklar açtı; koparmanın cezası 109 bin TL
YEREL HABERLER Andırın'da şakayıklar açtı; koparmanın cezası 109 ...
Güngör: "Genç ve tecrübeli işadamlarıyla iş birliğini önemsiyoruz"
YEREL HABERLER Güngör: "Genç ve tecrübeli işadamlarıyla iş birliğini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.