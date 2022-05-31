Hırsızlıktan 14 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta, hırsızlık suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis operasyonu ile yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. (28) isimli şahsın, Dulkadiroğlu ilçesi Karataş Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.