Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlenen Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz operasyonunda Çağlayancerit'in Engizek kırsalında bir mağara tespit edildi. Arama yapan ekipler, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağarada muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. El konulan malzemeler daha sonra ekiplerce imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-05-31 14:46:08
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