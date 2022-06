Satmak istediği otomobilin 2 aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çıktı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Mücahit Yılmaz (27), 2 yıl önce aldığı otomobilini satışa çıkardı. Alıcı tarafından ekspere götürülen aracın arkasının füme, ön tarafının ise gri olan 2 otomobilin birleşmesiyle yapıldığı ortaya çıktı. Yılmaz, otomobili satın aldığı kişiye dava açtı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mücahit Yılmaz, 2020'de M.Y.'den 75 bin liraya otomobil aldı. Tanıdık aracılığıyla aldığı otomobilini ekspere de göstermeyen Yılmaz, kısa süre önce satmaya karar verdi. Araca talipli olan kişi, Yılmaz ile temas kurduktan sonra otomobili ekspertiz için götürdü. Burada yapılan incelemede, otomobilin arka kısmının füme, önünün ise gri renk 2 aracın birleştirilerek oluşturulduğu belirlendi. Duyduklarına çok şaşıran Yılmaz, M.Y. ile görüşüp 'orijinal' dediği aracın 2 araçtan birleştirme olduğunu belirtip, zararının karşılanmasını istedi.

Olumsuz yanıt aldığı M.Y. hakkında dava açan Mücahit Yılmaz, otomobilini almasına aracı olan tanıdığa güvenip, ekspere götürmediği için pişman olduğunu vurgulayarak, "2020 yılında 75 bin liraya aldığım otomobilimin önünün başka arkasının başka olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendim. Aracımı tanıdıktan aldığım için sadece kaporta ustalarına göstermiştim. 2 kaporta, 1 motor ustası gördü lakin fark edemediler. Bana sadece ön 3 parçasının değişik olduğunu, arka tarafından tavanı dahil komple orijinal olduğunu söylediler. Aracı satacağım kişi ekspere götürdüğünde durumun böyle olmadığı, 2 farklı arabadan 1 araba oluşturulduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

KAYNAK YERİ 'PÜTÜR BOYA' İLE KAPATILMIŞ

Aracı inceleyen firmanın yetkilisi Alper Öksüz ise satış işleminden önce otomobilin kesinlikle ekspere gösterilmesi gerektiğini, aksi taktirde bir araca değerinden çok daha fazla ödeme yapılabileceğini söyledi. Mücahit Yılmaz'ın otomobilindeki kaynak yerinin ise fark edilmemesi için özel boya ile kapatıldığını dile getiren Öksüz, "2 araçtan 1 tane araç çıkarılmış. Bir aracın önü, diğer farklı aracın da arka tarafı alınmış. Arabamızın ön kısmını 1, arka kısmını 2 numaralı araba olarak değerlendirdiğimizde farklı renkte bir arabanın ön kısmı, şu an gövde kısmına sahip olan arabanın arka kısmı birleştirilmiş. Normal prosedürde işin resmiyetine baktığımızda ise ön taraftaki arabanın resmi evrakı kullanılmış, arka taraftaki gövde rengine sahip olan aracın da ana gövdesi getirilip kullanılmış. Buradaki hatayı kapatabilme adına normalde fabrikanın gerçekleştirmediği 'pütür boya' dediğimiz boya ile koruma altına alınmış. Araç, kaportanın şasisini koruma maksadıyla değil sadece burada yapılan kesip biçme işlemini kamufle etmek için yapılmış bir boya" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

