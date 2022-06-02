Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Rukiye Gönüler (51) koyunları ile birlikte yaylaya gitmek için çıktığı yolda, Andırın şehir merkezinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş’taki bir hastaneye kaldırılan Gönüler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.