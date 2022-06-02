Kahramanmaraş'ta yol çalışmaları

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu ilçesinde yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Kaledibi, Yoğunoluk bağlantı yolunda genişletme ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları çerçevesinde şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Türkoğlu’nda yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Kaledibi, Yoğunoluk bağlantı yolunda genişletme ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor. Arterde gerçekleştirilen kazı, dolgu ve hafriyat çalışmalarının ardından sathi asfalt uygulamasına başlanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından özellikle tarımla uğraşan vatandaşların yoğun olarak kullandığı arterde ulaşım standardı artırılacak.

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