Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü’ndeki kurslara katılan kursiyerlerin 1 yıl boyunca el emeği ve göz nuru ile ürettikleri ve yaptıkları binlerce ürün ile çalışma görücüye çıktı.

Şehit Er Mehmet İnan Parkı’ndaki serginin açılışına, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış yaptı.

Alış, 20212022 eğitim öğretim döneminde 393 kursta 10 bin 948 kursiyere eğitim verildiğini belirterek, “Büyük bir hızla değişen ve gelişen dünyamız, adeta bir sınıf gibidir. Bizler de bu sınıfta hayat boyu öğrenen bireyleriz. Birey ve topluma doğrudan dokunan, zaman, eğitim düzeyi ve yaş kısıtlaması olmamasından dolayı her zaman her yerde herkese yüksek nitelikte ihtiyaca uygun geçerli ve kapsayıcı eğitim erişimi sunan Hayat Boyu Öğrenme, öğrenen bireyden öğrenen topluma dönüşümü hedeflemektedir” dedi.

Toplumun geneline yönelik birçok alanda kurs açtıklarını ifade eden Alış, “Şehrimizde hayat boyu öğrenmenin bir yaşam felsefesi haline getirilmesi amacıyla kurumumuz bünyesinde 20212022 eğitim öğretim döneminde 393 adet kurs açılmıştır. 10 bin 948 kursiyerimize de bu kurslarda eğitim verilmiştir. Kurs merkezlerinde de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan; hemen her alanda kendilerini geliştirebilecekleri yabancı dil, müzik ve gösteri sanatları, kişisel gelişim, mesleki ve genel kurslarımızın yanı sıra birçok alanda vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize hizmet verdik. Hayat Boyu Öğrenme kurumları olarak öğrenmek ve öğretmekten asla vazgeçmiyor ve öğrenmeyi sürekli kılıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; hayat boyu öğrenen bireyler, hayat boyu mutlu olan insanlardır” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu. Daha sonra Uzakdoğu spor gösterileri yapıldı. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü Başkanı Selçuk Kayapınar’ın, kiremit kırma gösterisi de ilgi ile izlendi. Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde açılan saz kursuna katılan kursiyerler bağlamalarıyla sahne aldı. Yine Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korusu da türkü ziyafeti sundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte binlerce ürünün yer aldığı sergi gezildi.

Sergiyi gezerek kursiyer ve usta öğreticilerden bilgi alan Kaymakam Demir, ürünlerin el emeği ve göz nurunun eseri olduğunu söyledi.

Halk Eğitimi Merkezlerinin önemli bir işlev üstlendiğine vurgu yapan Kaymakam Demir, sergideki ürünlerin de bunun en büyük göstergesi olduğuna işaret etti.

Kaymakam Demir, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

