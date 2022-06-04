Kahramanmaraş’ta kavşak ve refüjlerde çiçek açtı

Kahramanmaraş'ın ana arterleri, şehir giriş ve çıkışlarında, mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehir genelinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına ağırlık verdi.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde ana arterlerde, şehir giriş ve çıkışlarında, mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla şehir merkezine farklı türlerden toplamda 600 bin adet mevsimlik çiçek kazandırılacak.

Kavşak ve refüjlerde dikimi gerçekleştirilen türler arasında ise Bodrum Papatyası, Kadife, Koyungözü, Horoz İbiği, Rozet Çiçeği yer alıyor.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezinde ana arterlerde, kavşak ve reüjlerde mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ilçelerimizde de çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımız olacak. Kent estetiğini sağlamak için şehir genelinde çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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