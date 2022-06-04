‘Gönüllüler Mağazası’ kalplere dokunuyor Bu mağazada para geçmiyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla toplumsal bir yardımlaşma hareketine öncülük eden bir esnafın girişimleri ile açılan ‘Gönüllüler Mağazası’, ihtiyaç sahipleri ve yetimlerin yüzünü güldürüyor.

Hayırseverlerin desteği ile kentte karkış demeden birçok mazlumun derdine derman olmaya çalışan Elbistanlı yardımsever esnaf Yusuf Kurnaz, ‘Gönüllüler Mağazası’ projesi ile kalplere dokunuyor. Yüzlerce kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye malzemesiyle adeta dolup taşan ‘Gönüllüler Mağazası’nı diğer mağazalardan ayıran en büyük özelliği ise paranın geçmemesi. Mağazadaki ürün çeşitliliği, hayırseverlerin güveni ve desteği ile günden güne artıyor. Gönüllüler Mağazası’nda, ikinci el kıyafet ya da ürün bulunmuyor. Tamamı yepyeni olan ürünler, başta yetimler olmak üzere ihtiyaç sahibi aileleri tarafından beğenilerine göre hiçbir ücret ödemeden alınıyor.

Candargazi İşhanı yanındaki mağazanın, yüzlerce ürünü yetimler ve ihtiyaç sahipleri ile buluşturma görevi üstlendiğini belirten yardımsever esnaf Yusuf Kurnaz, “Kısa bir süre önce açtığımız mağazamız, birbirinden farklı giyim eşyaları, ayakkabılar ve kırtasiye ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Paranın geçmediği mağazamızda kesinlikle kullanılmış ya da ikinci el ürün bulunmuyor. Hepsi de yepyeni. Mağazanın kapısından giren öğrenciler, çocuklar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kendi zevklerine ve ihtiyaçlarına göre sepetlerini doldurabiliyor. Bu işin en güzel noktası ise belki başka mağazada görüp beğendikleri ama alamadıkları kıyafetleri giydikten sonra yüzlerindeki gülümsemeye şahit olmak” dedi.

Mağazanın, hafta içi 5 gün boyunca açık olduğunu dile getiren Kurnaz, “Alan el veren eli görmüyor. Burası, Allah’ın rızasını kazanmak isteyen hayırseverlerimizin eseri. Onlar sayesinde mağazamızın rafları boşaldıkça yeniden doluyor. Bu sayede gönüllerde iyilik tohumları ekip; yetime el uzatmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Yetimin, garibanın ve mazlumun mahzunluğu son bulsun diye bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

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