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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp toplarken kendisine yardım eden çocukların elini öpüp harçlık verdi

İHA

Çöp toplarken kendisine yardım eden çocukların elini öpüp harçlık verdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, belediyede görevli temizlik personeli, çöp toplarken kendisine yardım eden çocuklara harçlık verip ellerini öperek teşekkür etti.
Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan temizlik personeli Cuma Havan, mesai arkadaşları ile birlikte sorumluluk sahasında kalan mahallede çalışma yaptığı sırada yanlarına 6 çocuk yaklaştı. Çocuklar, elleri ile topladıkları kağıt ve diğer çöpleri, çöp arabasına atması için Havan’a verdi. Çocukların bu hassasiyeti karşısında duygulanan Havan ise alkışlanacak bir harekete imza attı. Çocukların topladığı çöpleri çöp arabasına bırakan duyarlı temizlik personeli Cuma Havan, onların bu davranışını karşılıksız bırakmadı. Torunu yaştaki çocukların ellerini tek tek öpen Havan, çocuklara 5’er lira da harçlık vermeyi ihmal etmedi. Harçlık alan çocuklar, mutluluktan havaya uçarken kendilerini sevindiren Havan’a da teşekkür ettiler. Havan ve çocuklar arasındaki bu özel an, mesai arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Harçlıklarını alan çocuklar, el sallayarak evlerinin yolunu tuttu.
Temizlik personeli Cuma Havan, çocukların çevre duyarlılığını karşılıksız bırakmak istemediğini söyledi.
Havan, “Kümbet Mahallesi’nde çalışırken çocuklar elleri ile bize çöp getirdi. Ben de onlara teşekkür etmek için hem harçlık verdim hem de ellerini öptüm. Onlar benim canlarım” şeklinde konuştu.

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