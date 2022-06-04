Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya - Ukrayna savaşı Kahramanmaraş’ta o sektörü etkilemedi Yılın ilk 5 ayında yüzde 15’lik artış ile 50 milyon dolarlık ihracat yapan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, aldığı işleri yetiştirmek için 3 vardiya çalışıyor Çin’in üretimde küçülmeye gitmesi ile Rusya-Ukrayna savaşı Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörünü en çok Kahramanmaraş’ta büyüttü Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt: “Tüm işletmelerimizi 50 milyon dolarlık ihracat için kutluyorum”

İHA

Rusya - Ukrayna savaşı Kahramanmaraş’ta o sektörü etkilemedi Yılın ilk 5 ayında yüzde 15’lik artış ile 50 milyon dolarlık ihracat yapan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, aldığı işleri yetiştirmek için 3 vardiya çalışıyor Çin’in üretimde küçülmeye gitmesi ile Rusya-Ukrayna savaşı Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörünü en çok Kahramanmaraş’ta büyüttü Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt: “Tüm işletmelerimizi 50 milyon dolarlık ihracat için kutluyorum”

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün Rusya ve Ukrayna savaşından etkilenmediğini bildirdi
Kahramanmaraş’ta hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü yılın ilk 5 ayında 15’lik artış ile 50 milyon dolarlık ihracat yaparak başarısını arttırdı. Kentte irili ufaklı 200250 atölye yaklaşık 2530 bin kişinin iş kapısı olurken, sektör her geçen gün büyüyor. Çin’in üretimi kısması ve Avrupa Birliğinin zayıflayan iş potansiyeli nedeniyle Kahramanmaraş’ta şu anda 3 vardiya usulü üretim devam ediyor. Fason üretimin önemli bir merkezi olan Kahramanmaraş’ta dünyacı ünlü markaların takımları üretilirken, işleri yetiştirmek adına ek önemler de alınıyor.
Konu hakkında bir açıklama yapan Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt: “Kahramanmaraş Tekstil şehridir. Yaklaşık 200’ü aşkın işletme mevcuttur. Takım elbiseden, hazır giyim, gömlek pantolon, tek ceket üretiminde Türkiye’yi değil dünyayı giydirmeye devam ediyor. İlk 5 ayda yüzde 15 ihracat artaraktan 50 milyon doları aşmıştır. Bu işletmelerimizin sayısı artaraktan istihdama da fayda sağlamaktadır. Yaklaşık 2530 bin arası istihdam gücü mevcuttur. Bu işletmelerimizi istihdamı destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş Türkiye’de örnek bir şehir olma yolunda devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı Kahramanmaraş imalat sektörünü etkilemedi. Bildiğiniz üzere Çin üretimi kapattığı için tüm Avrupa Türkiye yöneldi. Tüm dünyaya ihracatımız devam etmekte” dedi
Konfeksiyon atölyesi sahibi Ahmet Türkmen ise şunları söyledi: “İşlerimiz çok yoğun. Gelen üretimleri en hızlı şekilde, en kaliteli bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Günleri ve terminleri (son tarih) yetiştirmeye çalışıyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöp toplarken kendisine yardım eden çocukların elini öpüp harçlık verdi
YEREL HABERLER Çöp toplarken kendisine yardım eden çocukların elini ...
‘Gönüllüler Mağazası’ kalplere dokunuyor Bu mağazada para geçmiyor
YEREL HABERLER ‘Gönüllüler Mağazası’ kalplere dokunuyor Bu mağazada ...
Kahramanmaraş’ta 19 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 19 silah ele geçirildi
Büyükşehir’den toz taşınımına müdahale
YEREL HABERLER Büyükşehir’den toz taşınımına müdahale
Kahramanmaraş’ta kavşak ve refüjlerde çiçek açtı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kavşak ve refüjlerde çiçek açtı
Alpedo, Kanada ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı
YEREL HABERLER Alpedo, Kanada ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı
"Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan doktorlar beraat etti Özel hastanenin doktorları beraat etti Doktorlara, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan davada doktorlar haklı bulundu
YEREL HABERLER "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan ...
Diyabet hastasının ölümü davasında doktorlara beraat
YEREL HABERLER Diyabet hastasının ölümü davasında doktorlara beraat
Kahramanmaraş'a yeni kavşak Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağının yapımına başlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a yeni kavşak Tevfik Kadıoğlu Köprülü ...
Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcıları yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcıları yakalandı
İnşaatı denetlerken düştü, vinçle kurtarıldı Yapı denetleme uzmanı düştüğü yerden vinçle çıkartılıp hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER İnşaatı denetlerken düştü, vinçle kurtarıldı Yapı ...
Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri görücüye ...
Kahramanmaraş’ta toz bulutları etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce uyarıda bulunulan Kahramanmaraş’ta toz taşınımı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta toz bulutları etkili ...
Kahramanmaraş'ta 1382 adet sikke ele geçirildi; 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 1382 adet sikke ele geçirildi; 1 ...
Kahramanmaraş’ta bin 382 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta bin 382 adet sikke ele geçirildi
Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu
Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin 2. etabı yatırım programına alındı
YEREL HABERLER Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin 2. etabı yatırım ...
Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta gençlik merkezi kurslarına yoğun ...
Kahramanmaraş'ta yol çalışmaları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yol çalışmaları
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 tutuklama
Çalınan eşyalar internette satılmadan ele geçirildi
YEREL HABERLER Çalınan eşyalar internette satılmadan ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.