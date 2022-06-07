Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)



CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in cenazesi, morgun önünde yapılan duanın ardından yakınları tarafından alındı. Zengin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla İstanbul'a götürüldü.

ERDOĞAN'IN BASIN DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Yarın Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek olan 3 çocuk babası Mevlana İdris Zengin, bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çalıştı. Zengin, taziye mesajında kendisi için "Mesai arkadaşım" diyen Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde basın danışmanlığı görevinde bulunmuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-06-07 17:00:24



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