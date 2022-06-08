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Başkan Mahçiçek EXPO 2023'ü Karadeniz'de tanıtıyor

İHA

Başkan Mahçiçek EXPO 2023'ü Karadeniz'de tanıtıyor

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve en az 50 ülkenin katılacağı EXPO 2023 OnikişubatKahramanmaraş’a, Türkiye’den büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de katılımını artırmak amacıyla Karadeniz’e giden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Trabzon, Samsun, Ordu ve Giresun’a ziyaretler gerçekleştirerek, resmi davet mektuplarını takdim etti.
Başkan Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ve beraberindeki heyetle Trabzon, Samsun, Ordu ve Giresun’a gitti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur’u makamında ziyaret eden Başkan Mahçiçek ve beraberindeki heyet, bütün detaylarıyla EXPO 2023 projesini, hedeflerini, Kahramanmaraş ve Onikişubat ile katılımcı şehirlere sağlayacağı faydaları anlattı. Tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023 hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, resmi EXPO 2023 davet mektubu ile EXPO 2023 özelinde hazırlanan ve Kahramanmaraş’ın değerlerini yansıtan hediyeleri takdim etti. Mahçiçek, “Bizim gibi gelişme aşamasındaki şehirler, EXPO kabilindeki yüksek profilli etkinlikleri kalkınma hedeflerinde önemli bir strateji olarak görmekte ve bunun için birbirleri ile rekabet etmektedir. Dünya Fuarları veya diğer bilinen adıyla EXPO, ev sahibi ülke ve şehirlere bıraktıkları kalıcı eserlerin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da yüksek prestijli etkinlikler arasında yer almaktadır. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ve lobi faaliyetleri sonucunda EXPO’yu Onikişubat’ımıza taşımak için 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH)’ne başvuru yapmıştık. Yapılan genel kurul toplantısında ise karşı oy olmaksızın bütün üye ülkelerin oyunu alarak Uluslararası Bahçecilik (Botanik) EXPO’sunu 2023 yılı için şehrimize taşıdık. Kahramanmaraş için rüya gibi bir proje olan EXPO’yu, 789 bin metrekarelik devasa alanımızda Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 23 Nisan’da ulusal ve uluslararası temsilcilerimizin hizmetine açacağız” ifadelerini kullandı.
Katılım sayısını artırmak adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023’ün ulusal ve uluslararası katılımını artırmaya yönelik EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ile birlikte ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Karadeniz’in muhteşem doğası ve kültürel dinamikleriyle Türkiye’mizin güzide şehirlerinden Trabzon, Samsun, Ordu ve Giresun’a geldik. Trabzon, Samsun, Ordu ve Giresun, doğa temelli projemizde bilgisiyle bizim EXPO’da görmek istediğimiz şehirlerden. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum, biz İnşallah kadim şehirlerimizi bütün değerleriyle EXPO 2023’te görmek istiyoruz” dedi.

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