Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerce iki ayrı olayda, 109 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan Ö.B.(34), M.H.D.(39), M.Ö.(42) ile K.Y.(36) yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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