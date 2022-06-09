Karakoç ve Zarifoğlu anıldı

Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç, vefat yıldönümlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri Zarifoğlu ve Karakoç’un şiirleriyle donattı. Cadde ve sokaklarda yer alan billboardlar, şairlerin dörtlükleri yer aldı.

Ayrıca İbrahim Sadri ile ‘Şiir Gecesi’ düzenlendi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen programda, Şair ve Yazar İbrahim Sadri, Karakoç ve Zarifoğlu’nun şiirlerini seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun da katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kahramanmaraş’ımız şiir ve edebiyatın başkenti. Bu değerlerimizi hem ulusal hem de uluslararası alanda daha da tanınır hale getirmek istiyoruz. Bu konuda da geçtiğimiz yıl UNESCO’ya çok ciddi başvurular yaptık. Çok güzel mesafe de kat ettik. İnşallah önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş’ımızı şiir ve edebiyat alanında UNESCO Şehirler Ağına dâhil ettiğimizde bu değerimizi uluslararası arenada daha tanınır hale getirmiş olacağız. İki yıldır Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliği düzenliyoruz. Gerçekten etkinliklerimiz çok büyük ilgi gördü. İnşallah önümüzdeki süreçte de şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimizde bu tür organizasyonların sayısı artacak. Türkiye’nin ilk ve tek edebiyat müzesi olan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte İbrahim Sadri’yi de aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.