Başkan Güngör'den köprülü kavşağın 90 günde biteceği müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 150 günde bitirilecek köprülü kavşağın 90 günde tamamlanacağını açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, köprülü kavşağı 150 günde değil 90 günde bitiyor. Temel atma töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin Doğu bölgesinde özellikle doğuyu batıya bağlayan Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Köprülü Kavşağının temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bunun da bitirilişini görüp, şehrime hayırlı olsun diyoruz. 150 günlük bir hedef koyduk. Aslında ihale süresi 210 gündü” dedi.

Yüklenici firmanın yetkilisi ile kameralar önünde pazarlık yapan Başkan Güngör, 150 günlük bitirme süresini 90 güne indirdi. Ayrıca kavşağın köşesine de sayaç koyduran Güngör, bitiş gününe kadar sayacın duracağını söyledi.

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