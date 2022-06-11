Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde narkotik ekiplerinin bir araçta ele geçirdiği uyuşturucu maddeyle ilgili yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ElbistanGöksun yolundaki çalışmalarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki F.E. adlı şahsın üst aramasını yapan narkotik ekipleri, 102,59 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. F.E., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.E., Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıktı. Şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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