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Kahramanmaraş’ta sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

İHA

Kahramanmaraş’ta sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

Kahramanmaraş’ta sulama kanalına giren 2 çocuk boğularak can verdi.
Alınan bilgilere göre, Pazarcık ilçesinin Nefisdoğanlı Mahallesi'nde sarımsak hasadında çalışmak üzere gelen Akcan ailesinin 8 yaşındaki kızı İrem Akcan ve 7 yaşında oğlu Mustafa Akcan, sulama kanalına girdi. Akıntının güçlü olması ile çocuklar bir anda suda kayboldu. Ailenin kurtarma çabası da yetersiz kalınca hemen jandarma ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık aramanın ardından çocukların cansız bedenlerini buldu. Olay yerinde hazır bekleyen 112 ekipleri ise çocukların yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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